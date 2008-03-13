Черновецького атакувала “купка політичних спекулянтів”?

Фракція Блоку Леоніда Черновецького у Київраді заявляє, що жодних економічних та правових підстав для усунення мера столиці немає.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Блоку Леоніда Черновецького у Київській міській раді. “Леонід Черновецький законослухняний посадовець, який керується соціально-моральними принципами та виконує свої передвиборчі обіцянки”, - зазначається в заяві.

У фракції наголошують, що на сьогодні, жодних претензій ані з боку Президента України, ані Генеральної прокуратури України до мера немає.

При цьому фракція заявляє про рейдерську атаку на столичну владу, що влаштувала “купка політичних спекулянтів”.

”Фракція Блоку Леоніда Черновецького звертається до громадськості з проханням тверезо оцінювати безпідставні звинувачення на адресу столичної влади, не піддаватися маніпулятивним провокаціям політичних рейдерів та діяти лише згідно з Законом”, - йдеться в заяві.

Фракцію Блоку Леоніда Черновецького у Київраді дуже непокоїть “категорична безапеляційна позиція БЮТу, який використовує усі методи: від ігнорування Основного Закону та шантажу до маніпулятивних технологій та фальшування фактів”. “БЮТ, на чолі з його лідером взяли за основу брудну стратегію щодо захоплення влади. Вони, навіть, дозволяють гратися на інтересах киян, скорочуючи держбюджет на будівництво метро, дитячих закладів тощо», - наголошує Блок Чернівецького в Київраді.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Кабмін ухвалив рішення звернутися до Президента з проханням звільнити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Водночас уряд прийняв рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується ухвалення рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Крім того, уряд має намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати факти порушення законодавства посадовцями КМДА.