НАБУ спростувало інформацію про вилучення всіх серверів «Київстар»

У «Київстарі» також підтвердили, що «усі сервери на місці».

Національне антикорупційне бюро України спростувало інформацію про нібито вилучення держорганом всіх серверів компанії «Київстар», повідомляється на сторінці НАБУ в Twitter.

«Інформація про нібито вилучення НАБУ всіх серверів «Київстар», поширена ЗМІ з посиланням на нардепа Ольгу Червакову, не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі «Київстару» підтвердили, що «інформація про «вилучення серверів» компанії не відповідає дійсності».

«Усі сервери на місці. Ці чутки спростовані в офіційній заяві Національного антикорупційного бюро України. «Київстар» захищає конфіденційність персональних даних своїх клієнтів і не допускає їх розголошення або доступу до таких даних сторонніх осіб», - сказали в компанії.

У «Київстарі» підкреслили, що згідно зі статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, підставою для надання інформації слідчим органам є тільки постанова суду.

Як раніше повідомили деякі ЗМІ, депутат Верховної Ради Ольга Червакова заявила, що на зустрічі з низкою депутатів у середу генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про вилучення Національним антикорупційним бюро (НАБУ) всіх серверів у мобільного оператора «Київстар».

Вона повідомила, що в середу низка депутатів зустрілися з Луценком щодо ситуації навколо надання Генпрокуратурі доступу до мобільних розмов журналістів Наталії Седлецької і Христини Бердинських.

3 вересня деякі ЗМІ написали, що Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України доступ до телефонних контактів Седлецькою за період з 19 липня 2016 року по 16 листопада 2017 року включно. Доступ був наданий у зв'язку з розслідуванням справи про можливе розголошення державної таємниці даних досудового слідства директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

Видання Радіо Свобода висловило обурення з приводу того, що ГПУ через суд отримала доступ до СМС, ММС, вхідних/вихідних з'єднань і геолокаціі телефону Седлецької. Transparency International Україна назвала рішення суду заангажованим і невмотивованим. У ГПУ заявили, що телефонні розмови Седлецької слухати не будуть. За словами Седлецької, 4 вересня Луценко запросив її на конфіденційну розмову через свого прес-секретаря Ларису Сарган. Однак журналістка заявила про неможливість закритої зустрічі і запропонувала Луценку дати відкритий коментар в прямому ефірі Радіо Свобода. 5 вересня Седлецька написала в Facebook, що Луценко не захотів публічно відповідати на запитання про доступ до слідчих її телефону.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на багатогодинний допит в Генпрокуратуру у справі щодо керівника НАБУ. На допиті вона послалася на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно з якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

У листопаді минулого року була оприлюднена інформація про те, що мобільні пристрої з операційною системою Android збирають у фоновому режимі дані про найближчі вежі стільникового зв'язку і відсилають цю інформацію в Google. Великі масиви даних про своїх користувачів (популярні маршрути, смаки) збирають і мобільні оператори.