Луценко хоче поговорити з журналісткою «Схем» про доступ ГПУ до її телефону, пропонує зустріч без камер

"Радіо Свобода" зробило генпрокурору зустрічну пропозицію дати відкритий коментар у прямому ефірі.

Генпрокурор Юрій Луценко запросив журналістку проекту «Схеми» Наталію Седлецьку на закриту зустріч без камер, аби пояснити їй необхідність зняття силовиками інформації з її телефону.

Про це сама Седлецька повідомила у Facebook.

«Вчора близько опівночі мені зателефонувала прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган. Повідомила, що Генпрокурор запрошує мене сьогодні на закриту зустріч. Без камери. На 15-30. Мета - нібито щоб пояснити, навіщо ГПУ вдалось до такого кроку - зняти інформацію з мого телефону за півтора роки», – зазначила вона.

За словами журналістки, у ГПУ стверджують, що їх не цікавлять її СМС, а лише пересування та місцеперебування телефону.

«Не вибачитись. Не визнати, що це надмірність, яку скасують. Що це самоуправство слідчого, якого покарають. А пояснити, що інакше як вивчити мої маршрути за 17 місяців, вони зібрати докази про один день не могли», - зазначила Седлецька.

Журналістка зробила генпрокурору зустрічну пропозицію дати відкритий коментар у прямому ефірі.

«Ми проти кулуарщини. Тому Радіо Свобода запрошує Юрія Луценка в цей же час о 15-30 замість кулуарної зустрічі за зачиненими дверима дати відкритий коментар у прямому ефірі нашого ЗМІ. У справі, яка викликала такий резонанс, Генпрокурор має знайти в собі сміливість публічно пояснити такий крок свого підлеглого і бути готовим відкрито відповісти на всі запитання», - підсумувала Седлецька.

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Напередодні видання "Радіо Свобода" висловило обурення ухвалою суду, який дав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької протягом 17 місяців.

Видання зазначає, що 27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону керівника програми журналістських розслідувань «Схеми».

В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків та смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року та до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців. Як наголошує "Радіо Свобода", за цей час редакція «Схем» здійснила та оприлюднила низку розслідувань про українських високопосадовців, включно з діяльністю генерального прокурора України.

Седлецька разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником.

Адвокат «Радіо Свобода» Анатолій Попов назвав цей захід надмірним і таким, що «порушує як в цілому права людини на повагу до приватного життя, так і тиск на роботу журналіста в рамках виконання його професійних обов’язків і незаконний доступ до джерел інформації журналіста».