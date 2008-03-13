Ющенко цілком задоволений, але ціна у 321 долар його «насторожує»

14:50, 13 березня 2008
Політика
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"Бо це є прецедент..."

Президента України Віктора ЮЩЕНКА насторожує поява ціни у 321 долар за тисячу кубометрів газу у домовленостях між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Брюсселі.

В.ЮЩЕНКО в цілому висловив задоволення змістом домовленостей, досягнутих під час переговорів у Москві. Він наголосив, що ці домовленості відповідають раніше досягнутим домовленостям на рівні президентів України і РФ. «Але є декілька нюансів, які необхідно сприйняти і зрозуміти», - сказав Президент, додавши, що це стосується появи нової ціни у 321 долар.

Він заявив, що цієї суми не було у його домовленостях з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що переговорна команда пояснює це заміщенням, а також тим, що ця ціна не фігуруватиме у подальших українсько-російських відносинах. «Мене це насторожує, бо це є прецедент», - заявив В.ЮЩЕНКО, додавши, що у цьому питанні буде дуже важливою думка правників і експертів.

Крім того, Президент назвав важливим напрямком переговорного процесу з Росією перспективу подальших відносин. Зокрема, за його словами, це стосується нещодавньої заяви про намір підвищити ціну середньо- та центральноазійського газу у 2009 році.

"Ці дві позиції потребують окремої уваги уряду і переговорної групи, яка сьогодні веде нормальний, здоровий діалог у Росії", - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Нам потрібно розрахуватись і вийти з цього надуманого газового протистояння», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня міністр палива і енергетики в опозиційному уряді Юрій БОЙКО заявив про наявність контракту між «Нафтогазом України» і «РосУкрЕнерго» на поставки 1,5 млрд. куб. м газу в січні-лютому 2008 року за ціною 321 долар за тисячу кубометрів. Він продемонстрував журналістам контракт між «Нафтогазом України» і «РосУкрЕнерго», датований 6 березня. При цьому в контракті з боку «Нафтогазу України» стоїть підпис першого заступника голови правління компанії Ігоря ДІДЕНКА.

У Кабінеті міністрів і «Нафтогазі України» 11 березня стверджували, що контракту від 6 березня між НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго АГ» не існує.

12 березня у коментарях ЗМІ представники НАК «Нафтогаз України» погодилися з тим, що контракт є, але не визнали його діючим.

Сьогодні, 13 березня, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА підписали в Москві Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з березня по грудень 2008 року в Україну буде поставлений газ центрально- і середньоазіатського походження в обсязі не менш як 49,8 млрд. кубометрів за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК «Нафтогаз України».

При цьому, постачання середньоазіатського газу в січні-лютому в обсязі 5,2 млрд. кубометрів буде повністю оформлено і сплачено за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго». Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить з «РосУкрЕнерго» контракт на купівлю-продаж російського газу, поставленого в Україну в січні-лютому 2008 року, за базовою ціною 315 дол. за тисячу кубометрів, розрахунки за який можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.

 

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