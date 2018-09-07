Вечеря Порошенка з фракцією БПП: журналісти розповіли, як минула зустріч у резиденції "Залісся" (фото)

Із журналістами депутати, які приїхали на зустріч із фракцією БПП, не спілкувалися.

Увечері 6 вересня президент Петро Порошенко провів зустріч із фракцією "Блок Петра Порошенка" та представниками уряду у резиденції "Залісся", що під Києвом.

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Близько 20:00 до державної резиденції "Залісся" почали прибувати автівки народних депутатів від БПП, передає "Громадське".

На в'їзді до резиденції їх зустрічали співробітники Державного управління охорони та Нацполіції. Вони звіряли дані візитерів зі списками запрошених.

Крім того, на в'їзді до резиденції був затор з автівок депутатів. Із журналістами депутати не спілкувалися.

Як повідомляє "Страна", після 23 години авто почали залишати резиденцію.

Раніше ЗМІ дізналися, що на зустрічі зі своєю фракцією і урядом президент Петро Порошенко говорив про Томос, армію і "єдину команду".