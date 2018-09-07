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На зустрічі зі своєю фракцією і урядом Порошенко говорив про томос, армію і "єдину команду" - ЗМІ

01:10, 07 вересня 2018
Політика
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фото УНІАН

Про це УП повідомили джерела в БПП.

За словами співрозмовників, з представників уряду на зустрічі був ще віце-прем'єр Степан Кубів.

Джерела зазначають, що Порошенко перебував у гарному настрої і підкреслював єдність команди.

"Президент говорив про Томосі, армії, говорив, що ми єдина команда. А якщо ми команда, значить ми сила", - зазначив один з депутатів.

Ближче до 23.00 депутати почали роз'їжджатися з вечірки.

Раніше УП розповіли, що фракція БПП проведе тімбілдінг з Петром Порошенком у четвер, 6 вересня.

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