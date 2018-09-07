На зустрічі зі своєю фракцією і урядом Порошенко говорив про томос, армію і "єдину команду" - ЗМІ

На неформальній зустрічі, яку організував президент України Петро Порошенко, крім депутатів від парламентської фракції "Блок Петра Порошенко", були присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман та віце-прем'єр Степан Кубів

На вечірці у державній резиденції "Залісся" крім депутатів БПП були президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Про це УП повідомили джерела в БПП.

За словами співрозмовників, з представників уряду на зустрічі був ще віце-прем'єр Степан Кубів.

Джерела зазначають, що Порошенко перебував у гарному настрої і підкреслював єдність команди.

"Президент говорив про Томосі, армії, говорив, що ми єдина команда. А якщо ми команда, значить ми сила", - зазначив один з депутатів.

Ближче до 23.00 депутати почали роз'їжджатися з вечірки.

Раніше УП розповіли, що фракція БПП проведе тімбілдінг з Петром Порошенком у четвер, 6 вересня.