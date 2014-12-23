Тальявіні залишиться представником ОБСЄ в контактній групі по Донбасу

Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич. "Моє перше прохання було таким, щоб пані Тальявіні прийняла рішення і дала згоду на те, щоб бути моїм особистим представником в контактній групі (під час головування Сербії в ОБСЄ в 2015 році)", - сказав Івіца Дачич.

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За його словами, Сербія зробить все, щоб допомогти деескалації ситуації на сході Україні.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що дуже радий, що "Івіца Дачич прийняв рішення призначити представником сербського головування в ОБСЄ посла з особливих доручень Хайді Тальявіні, яка буде працювати в рамках тристоронньої контактної групи і яку ми дуже поважаємо за її вірність, досвід і бажання і готовність працювати над всім колом питань та викликів, які стоять перед нами".