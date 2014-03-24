Професора московського інституту звільнили за підтримку України

Із Московського державного інституту міжнародних відносин сьогодні звільнили доктора історичних наук, професора, відповідального редактора «Истории России, ХХ век» Андрія Зубова, який порівняв дії Росії в Криму з політикою нацистської Німеччини з приєднання Австрії в 1938 році.

Про це УНІАН повідомили в МДІМВ.

«Це рішення викликане тим, що Зубов свідомо й неодноразово порушував Статут МДІМВ, правила внутрішнього розпорядку й положення МДІМВ про основні принципи корпоративної поведінки, які визначаються відомчою приналежністю МДІМВ до МЗС Росії», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що попередження з боку керівництва МДІМВ про неприпустимість такої практики висловлювалися Зубову не раз у минулому, а у зв'язку з активізацією його публічних виступів із приводу подій в Україні та в Криму, 5 березня йому було вручено офіційне повідомлення про неприпустимість таких висловлювань та їх невідповідність статусу професора МДІМВ.

«Численні висловлювання та інтерв'ю Зубова про те, що відбувається в Україні та про зовнішню політику Росії викликають обурення й подив в університетському середовищі. Вони йдуть врозріз із зовнішньополітичним курсом Росії, піддають безоглядній і безвідповідальній критиці дії держави, завдають шкоди навчально-освітньому й виховному процесу», - йдеться в повідомленні.

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Сам професор вже заявив, що отримав повідомлення про звільнення і має намір найближчим часом оскаржити його в суді. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Годину тому мені було вручено повідомлення про звільнення за п. 8 ст. 81 Трудового кодексу - вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи". Я маю намір оскаржити звільнення в суді", - сказав він.

Зубов неодноразово публічно виступав з критикою дій офіційної влади РФ щодо подій в Україні. 19 березня Андрій Зубов виступив на "Конгресі російської інтелігенції", де піддав різкій критиці позицію Росії щодо України.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Зубов опублікував у газеті «Ведомости» свою статтю «Це вже було».

У своїй статті Зубов, аналізуючи політику Росії стосовно України й введення російських військ до Криму, вказав на схожість рис нинішньої кризи у відносинах РФ та України з приєднанням Австрії до нацистської Німеччини у 1938 році. Зубов заявив про згубність для Росії подібних дій.

Після публікації згаданої статті з'явилася інформація про те, що Зубова було звільнено з МДІМВ.

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5 березня у Фейсбук Київський національний університет ім. Шевченка від імені свого ректорату запросив на роботу Зубова.

Пізніше з'явилося спростування інформації про його звільнення.

Довідка УНІАН. Андрій Зубов - російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук, член Синодальної біблійно-богословської комісії і Міжсоборної присутності Російської православної церкви, один з авторів «Основ соціальної концепції Російської православної церкви».