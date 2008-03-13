Черновецький може розколоти коаліцію?

Голова правління Комітету виборців України Ігор ПОПОВ вважає, що ініційована політиками відставка Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО може призвести до розпаду коаліції та відставки уряду, оскільки в цьому “простежуються елементи протистояння між Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором БАЛОГОЮ”.

Про це І.ПОПОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Дійсно це стало черговим протистоянням між ТИМОШЕНКО і БАЛОГОЮ в першу чергу, або ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКОМ, як би ми це не називали. І це загострює протистояння між цими політиками і прискорює де-факто розпад правлячої коаліції і відставку уряду», - сказав він.

В контексті висловленого І.ПОПОВ зауважив, що у питанні перевиборів київського мера «є більш правові методи», які саме він не пояснив, однак зауважив, що «те, що намагаються робити юристи уряду і власне Блоку Тимошенко може бути легко оскаржене».

Продовжуючи тему, І.ПОПОВ зазначив, що «ініційована урядом відставка Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО може бути оскаржена на підставі закону про столицю», а тому він рекомендує політикам більше уваги приділяти роботі з киянами, якщо вони дійсно мають бажання змінити владу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, ухвалив рішення звернутися до Президента України з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Крім того, уряд ухвалив рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Раніше, 7 березня, Верховна Рада прийняла постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування фактів порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і посадовцями органів місцевого самоврядування і виконавчої влади в м. Києві».

Сьогодні, 13 березня, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся з листом до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням відсторонити його від виконання обов`язків голови КМДА на 10 днів.