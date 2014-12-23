Вдень бойовики для провокації обстрілювали позиції сил АТО

Про це йдеться у вечірньому повідомленні прес-центру АТО. «Бойовики вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, його метою є провокація українських військових на вогонь у відповідь, який тут же б зафіксували російські телеканали, щоб звинуватити українську сторону в порушенні режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

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У той же час українські військовослужбовці продовжують зміцнювати свої позиції і відновлювати боєздатність, несуть службу на блокпостах, а також беруть участь у налагодженні мирного і спокійного життя на Донбасі. Зокрема, в місті Дебальцеве вводиться спільне патрулювання. Військовослужбовці дислокованих тут частин разом з місцевими правоохоронними органами будуть займатися охороною громадського порядку в місті.