Бойовики 193 рази атакували сили АТО після проголошення режиму «тиші»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив в.о. начальника управління преси й інформації Міністерства оборони Валентин Буряченко.

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