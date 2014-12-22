Бойовики 193 рази атакували сили АТО після проголошення режиму «тиші»
10:16, 22 грудня 2014Військо
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Бойовики 4 тис. 376 разів обстріляли позиції українських військових з моменту проголошення режиму припинення вогню і 193 рази - після проголошення режиму «тиші».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив в.о. начальника управління преси й інформації Міністерства оборони Валентин Буряченко.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранені четверо військових "З початку оголошення режиму припинення вогню з 18:00 5 вересня бойовики незаконних збройних формувань здійснили 4 тис. 376 обстрілів позицій силових структур України. З 10:00 9 грудня, з моменту режиму «тиші», незаконні збройні формування здійснили 193 обстріли силових структур України", - наголосив Буряченко.
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