Міністр оборони Польщі: рішення України про скасування позаблоковості не погіршить відносин з РФ

«Ми дочекаємося часу, коли Україна буде і в НАТО, і в ЄС. Україні необхідно відповідати європейським стандартам, а українське суспільство повинно бути впевнене в бажанні стати членом НАТО. Ніхто не має права блокувати це», - заявив Томаш Семоняк, повідомляє «Радіо Польща».

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На думку міністра оборони, рішення, прийняте українським парламентом, не погіршить відносин цієї країни і Заходу з Росією. «Ці відносини і так сильно зіпсовані. У Росії кажуть, що далі, ніж у Сибір заслати неможливо. Так от у цій ситуації гірше вже бути не може», - сказав Томаш Семоняк. На його думку, останній візит Петра Порошенка до Польщі і слова, сказані ним в Варшаві, показують, що українці остаточно вибрали «прозахідний курс».

«Це Росія викликала кризу, і вона відповідає за її наслідки», - прокоментував Томаш Семоняк економічну ситуацію в Росії. Міністр також додав, що «не був би радий банкрутству Росії. Я був би радий, якби Росія зійшла з того шляху, по якому вона зараз рухається. Я хотів би, щоб це була демократична держава з ринковою економікою, в цьому випадку кризи її обійдуть стороною», - підкреслив Томаш Семоняк.