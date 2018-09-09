Порошенко закликав Раду обрати новий склад ЦВК та розблокувати вибори до ОТГ

Глава держави Петро Порошенко підкреслив, що Верховна Рада має негайно прийняти рішення щодо розблокування місцевих виборів, якщо є якісь неузгодженості в законодавстві.

Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності обрати новий склад ЦВК та розблокувати виборчий процес у новостворених 127 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав в інтерв’ю житомирському телеканалу «СК1».

Глава держави підкреслив, що якщо є якісь неузгодженості в законодавстві, то Верховна Рада має негайно прийняти рішення щодо розблокування процесу.

«Якщо для цього потрібно рішення Центральної виборчої комісії, знову таки Верховна Рада має розглянути президентське подання, яке вже більше року знаходиться в парламенті, й обрати новий склад ЦВК. Це важливо не лише для створення об’єднаних територіальних громад, але і для забезпечення вільних прозорих чесних виборів президента і парламенту наступного року», - додав Порошенко.

Глава держави зауважив, що ще в квітні 2014 року наголошував, що децентралізація буде однією з найголовніших реформ, і влада з Києва має перейти до територіальних громад.

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«Всі дуже скептично до цього ставилися. Казали, поки вони кандидати, вони всі обіцяють. Потім ніхто з Києва владу не віддасть. Подивіться, що зараз відбувається – децентралізація і добровільне створення об’єднаних територіальних громад вже охоплює більше 8 млн людей», - сказав президент.

За його словами, нині спостерігаються успішні приклади реалізації тих додаткових повноважень, які отримали громади завдяки програмі децентралізації. Президент зауважив, що лише в першому читанні проголосована конституційна реформа щодо децентралізації.

«Але я переконаний, що ми будемо рішуче рухатись вперед, і ми маємо вже результати», - додав він.

Президент наголосив, що Житомир є вдалим прикладом імплементації реформи із децентралізації.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня ЦВК звернулася до Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя через неузгодженості у законодавстві стосовно референдумів.

ЦВК попросила надати роз’яснення щодо наявного на сьогодні законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні, можливості призначення в установленому законом порядку ЦВК перших і додаткових місцевих виборів без проведення місцевого референдуму щодо підтримки добровільного об’єднання територіальних громад, добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади, а також, за необхідності, внесення відповідних змін до законодавчих актів з метою усунення правових колізій та неузгодженостей.

У ЦВК наголосили, що необхідність такого звернення обгрунтована тим, що закон «Про всеукраїнський референдум» рішенням Конституційного суду від 26 квітня 2018 року було визнано неконституційним. При цьому виникла правова невизначеність стосовно дії закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» 1991 року, який було скасовано вказаним законом.

До отримання роз’яснень ЦВК відмовилася призначати вибори в об’єднаних громадах.

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що Центрвиборчком ухвалив рішення, яке унеможливило проведення в жовтні виборів у новоутворених об'єднаних громадах. Пізніше Гройсман заявив, що намагання зупинити реформу децентралізації в Україні пов'язані з брудними політичними ігрищами.