Столтенберг: Україну до вступу в НАТО чекає велика робота

НАТО не збирається найближчим часом почати процес, спрямований на прийняття України в Північноатлантичний альянс. Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив у вівторок, 23 грудня, в інтерв'ю норвезькому телеканалу NRK, прокоментувавши рішення Верховної ради про відмову України від позаблокового статусу, повідомляє DW.

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За словами Столтенберга, Україні належить чимало зробити, перед тим як поставити питання про входження в НАТО. "Нинішнє керівництво країни саме заявляло про необхідність провести серйозні реформи в обороні, у сфері боротьби з корупцією та держуправління, перш ніж вони зможуть подати заявку на членство", - заявив глава альянсу.

При цьому він відмовився прогнозувати, як довго може тривати процес реформування, лише зазначивши, що, за оцінками самих українців, пройде мінімум шість років, перш ніж країна буде готова подати заявку на вступ до НАТО.

Столтенберга не лякає, що рішення Верховної ради може призвести до подальшого погіршення відносин з Росією. На його думку, тільки в українського народу є право вирішувати питання про належність до НАТО.

"Це основний принцип - всі країни мають суверенне право вирішувати, членом якого альянсу, що забезпечує їх безпеку, вони хочуть стати. І інші країни не можуть перешкодити Україні здійснити свій вибір", - заявив Йенс Столтенберг.

При цьому він зазначив, що НАТО дуже серйозно підходить до питання про прийняття нових членів, оскільки організація безпеки країн, що входять в альянс, ґрунтується на базовому принципі "один за всіх і всі за одного".