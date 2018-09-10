Побитий Жириновським у Москві чоловік виявився українцем - ЗМІ

Жириновський вдарив по обличчю одного з учасників мітингу, який назвав його "гівном".

Чоловік, якого в Москві вдарив одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський, виявився громадянином України і написав заяву на політика в поліцію.

Про це російському агунтству ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах.

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"9 вересня 38-річний громадянин України звернувся в поліцію із заявою про те, що близько 14:00 на Пушкінській площі депутат Держдуми Володимир Жириновський вдарив його по обличчю", - сказав співрозмовник агентства. Поліція почала перевірку. За словами джерела, українець приїхав у Москву в день інциденту і оселився в хостелі.

Як повідомляв УНІАН, Жириновський в оточенні охоронців прийшов на Пушкінську площу в Москві, де проходила акція проти підвищення пенсійного віку, і вдарив по обличчю одного з учасників, який назвав його "гівном". Політик пообіцяв чоловікові, що той буде "спливати кров'ю" і "україна сьогодні". Дії Жириновського обурили інших протестувальників, і політика збили з ніг.