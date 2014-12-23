Раді не вистачило 3 голосів для збільшення повноважень РНБО

Як передає кореспондент УНИІАН, за відповідний проект закону (№1343) проголосували 223 (при необхідних 226) народних депутатів із 368, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували фракції “Самопоміч”, Радикальної партії, “Опозиційний блок”.

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Даним законопроектом передбачалося, що у разі дострокового припинення повноважень президента України виконання обов’язків голови Ради національної безпеки і оборони покладається на голову Верховної Ради. В нині діючому законі такі повноваження покладаються на прем’єр-міністра.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту №1343, цим актом «передбачається розширити компетенцію РНБО стосовно таких повноважень, як прийняття рішення щодо невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, а також координація і контроль діяльності органів виконавчої влади у сферах протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю тощо».

В законопроекті визначено, що кризовою ситуацією вважається крайнє загострення протиріч, гостра дестабілізація становища в будь-якій сфері діяльності, регіоні, країні.

Також пропонувалося включати до складу РНБО, крім прем'єр-міністра, міністра оборони, голови СБУ, міністра внутрішніх справ, міністра закордонних справ, керівників інших центральних органів виконавчої влади, також інших осіб, визначених президентом.

Відповідно до законопроекту, секретарю РНБО надавалися нові повноваження, Зокрема, передбачалося, що він подаватиме на затвердження голові Ради національної безпеки і оборони положення про апарат РНБО, його структуру та штатну чисельність; здійснюватиме у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони координацію і контроль за виконанням рішень РНБО центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями у сферах державної безпеки, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України, у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, інформаційній, економічній, науково-технологічній, екологічній, соціальній та гуманітарній сферах відповідно до введених у дію указами президента рішень Ради національної безпеки і оборони України; організовуватиме роботу Ставки верховного головнокомандувача у разі її утворення; братиме участь у розгляді пропозицій щодо кандидатур на посади в органах державної влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони і які призначаються на посаду президентом України або за погодженням із президентом України; вноситиме на розгляд президента України пропозиції щодо призначення і звільнення керівництва військових формувань, правоохоронних органів; подаватиме пропозиції президенту України щодо призначення заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України та розподілу обов’язків між ними.

У ході розгляду цього законопроекту під час засідання парламенту виникла гостра дискусія навколо необхідності розширення повноважень РНБО.

Заступник голови ВР Оксана Сироїд зазначила, що даним законопроектом порушуються положення Конституції України та законодавства України і, по суті, створюється ще один ключовий орган влади в державі.

Лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко зазначив, що даним законопроектом передбачається перетворити РНБО на потужний орган, котрий буде “ставкою верховного командуючого”.

Представник міжфракційного об'єднання “Свобода» Юрій Левченко зазначив, що при розгляді даного законопроекту порушувався регламент ВР.

“Добрі справи не робляться тишком-нишком з порушенням законодавства”, - заявив він. За його словами, були проігноровані поправки Свободи”, які чітко показували, що в Україні створюється ще один виконавчий орган влади.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про внесення змін до Закону «Про Раду національної безпеки і оборони України» 11 грудня був прийнятий Верховною Радою у першому читанні.