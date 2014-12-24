Визнання незаконною передачі Криму Україні буде нікчемним з юридичної точки зору - МЗС

Міністерство закордонних справ України розглядає заяви голови Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко щодо підготовки законопроекту, яким планується визнати незаконним рішення Політбюро про передачу Криму Україні в 1954 році, як чергову спробу пошуку додаткових аргументів у виправданні анексії Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник МЗС Євген Перебийніс.

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«Вважаємо, що заяву Матвієнко варто розглядати не більше ніж чергову спробу пошуку додаткових пропагандистських аргументів у виправданні анексії Росією Криму», - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що законопроект, у разі його прийняття, буде нікчемним з юридично-правової точки зору.

«Він також буде нікчемним з точку зору міжнародного права, адже ніякий новий російський закон не скасує численні міжнародні документи, на яких є підпис Росії, та які визнають приналежність Криму Україні», - сказав він.