Визнання незаконною передачі Криму Україні буде нікчемним з юридичної точки зору - МЗС

17:03, 24 грудня 2014
Політика
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У МЗС заявили, що підготовка подібного документу - чергова спроба пошуку додаткових аргументів у виправданні анексії Криму.

REUTERS

Міністерство закордонних справ України розглядає заяви голови Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко щодо підготовки законопроекту, яким планується визнати незаконним рішення Політбюро про передачу Криму Україні в 1954 році, як чергову спробу пошуку додаткових аргументів у виправданні анексії Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник МЗС Євген Перебийніс.

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«Вважаємо, що заяву Матвієнко варто розглядати не більше ніж чергову спробу пошуку додаткових пропагандистських аргументів у виправданні анексії Росією Криму», - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що законопроект, у разі його прийняття, буде нікчемним з юридично-правової точки зору.

«Він також буде нікчемним з точку зору міжнародного права, адже ніякий новий російський закон не скасує численні міжнародні документи, на яких є підпис Росії, та які визнають приналежність Криму Україні», - сказав він.

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