Черновецький попросив вибачення у киян

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оцінює страйк, який влаштували в центрі Києва приватні перевізники, як спробу шантажу і тиску на міську владу, яка всіма способами стримує зростання тарифів для киян. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Порушення громадського порядку, яке влаштували несумлінні приватні перевізники в центрі Києва і яке несе за собою кримінальну відповідальність, очевидно узгоджене з керівництвом МВС. Інакше пояснити ці безлади неможливо. На жаль, МВС не підпорядковується київській владі, і ми не можемо зупинити це неподобство самостійно», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

“Існує думка, що проти Києва ведеться цілеспрямована боротьба за підвищення тарифів для киян. І ведеться вона за допомогою хабарів і під політичними гаслами”, - передає прес-служба слова мера столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що ніколи не піддаватиметься спробам шантажу, тим більше, якщо це відбувається всупереч інтересам киян.

«Я ніколи не погоджуся на переговори, які хтось намагається проводити з позиції сили. Ми вже сьогодні витіснили з центру Києва велику кількість небезпечних для життя старих маршруток, які порушують правила руху і знижують якість сервісу для киян. Їх водії так само без поваги ставляться до пасажирів, як і власники-перевізники до державної і міської влади», – заявив мер Києва.

Він повідомив, що цього року столичній владі вдасться замінити 70% “допотопних і небезпечних” маршруток на новий громадський транспорт. “А наступного року ми переможемо це паскудне явище остаточно», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«А поки я прошу вибачення за незручності, тимчасово створені цими несумлінними пасажироперевізниками, сподівання яких не виправдались: транспортного колапсу не сталося, і міський громадський транспорт справляється з навантаженням. Я не дозволю приватним перевізникам лізти до кишені киян заради особистої наживи», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня перевізники маршрутних таксі столиці почали страйк, вимагаючи підвищення тарифів на перевезення пасажирів.

Сьогодні, 13 березня, в центрі Києва було обмежено рух транспорту через страйк приватних перевізників. Власники маршрутів розставили свій рухомий склад по обидві сторони проїжджої частини таких центральних вулиць столиці, як Хрещатик, Богдана Хмельницького та інших. Виконавчий директор Асоціації перевізників-роботодавців "Столиця" Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ заявив, що київська міська влада ігнорує вимоги приватних перевізників.