США готові допомогти Україні в імплементації томосу в разі його надання

Парубій вважає, що Росія буде використовувати релігійне питання для впливу на парламентські і президентські вибори в Україні.

Сполучені Штати Америки готові допомогти Україні в імплементації томосу про автокефалію української православної церкви після ухвалення рішення про його надання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це заявив посол з особливих доручень з міжнародних питань релігійної свободи Державного департаменту США Сем Браунбек на зустрічі з головою ВРУ Андрієм Парубієм.

Спікер, зокрема, наголосив, що Росія використовує релігійне питання як інструмент для агресії проти України. За його словами, "сама ідея "русского мира" почала проводитись через храми Московського патріархату". "Путінська пропаганда використовує дуже багато цінностей вільного світу для ударів по ньому ж, і без сумніву, Путін буде використовувати релігійне питання для впливу і на парламентські, і на президентські вибори в Україні", - переконаний Парубій. Він підкреслив, що створення автокефальної української православної церкви - це питання не тільки релігійне, але й питання національної безпеки.

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Своєю чергою, Браунбек відзначив, що "перед Україною стоїть велике завдання - питання автокефалії української помісної православної церкви". "На етапі ухвалення рішення про надання томосу про автокефалію української православної церкви ми не втручаємося. Але, коли таке рішення буде ухвалене, ми його підтримаємо, і якщо можемо бути корисними на етапі його імплементації, ми будемо раді допомогти", - запевнив посол.

Голова ВР висловив сподівання, що православна церква в Україні отримає позитивне рішення щодо томосу вже цього року.