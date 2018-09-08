У РПЦ погрожують розірвати відносини зі Вселенським патріархатом, якщо українська церква отримає автокефалію

У РПЦ вважають, що Константинополь вчинив "підло й підступно" по відношенню до позиції Москви щодо надання автокефалії УПЦ КП.

У РПЦ загрожують розірвати відносини зі Вселенським патріархатом у разі надання автокефалії Українській православній церкві Київського патріархату.

Про це в ефірі одного з російських телеканалів заявив глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, передає ТАСС.

"Канонічна церква цю автокефалію не прийме, ми в російської церкви, звичайно, цю автокефалію не визнаємо, і у нас не буде іншого виходу, крім як розірвати спілкування з Константинополем", - сказав Іларіон.

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Представник РПЦ вважає, що Константинополь діє поза рамками "канонічного поля". "Тобто поза правового поля православ'я", - пояснив він. "Якщо Константинополь доведе свій підступний план з надання автокефалії, це означає, що автокефалію отримає група розкольників", - сказав російський митрополит.

У РПЦ вважають, що Константинополь вчинив "підло і підступно" по відношенню до позиції Москви про надання автокефалії УПЦ КП, і це нібито легітимує церковний розкол.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі завершився великий архієрейський Собор. Українське питання на ньому було головним. Ієрархи були проінформовані про рішення патріарха Варфоломія щодо наміру дати Україні автокефалію і не висловлювали принципових заперечень. Тож, далі - остаточне ухвалення докуметів на Священному синоді. Ймовірно, це станеться вже у жовтні.

Зокрема, Архієрейський собор вирішив, що Константинополь може надавати автокефалію , яка про це просить, без згоди інших церков.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України.

Читайте такожВселенський патріарх Варфоломій заявив Кирилу про намір дати Україні автокефалію - УПЦ КП

27 липня було оприлюднено послання вселенського патріарха Варфоломія, в якому він наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирилл заявив, що жодна православна церква не може ухвалювати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви. Предстоятель РПЦ визнав, що з часу останньої зустрічі з патріархом Варфоломієм «багато чого сталося в житті наших церков, і вся ситуація у світі дуже змінилася». Кирил охарактеризував діалог як «розмову між двома братами», і заявив, що було обговорено «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

У свою чергу прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на грекомовне видання Оrthodoxia.info повідомив, що патріарх Варфоломій сповістив Кирила про ухвалення рішення проголосити Українську автокефальну церкву.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав інформацію про намір Вселенського патріарха визнати Українську автокефальну церкву «історичною новиною». Глава МЗС переконаний, що Україні буде обов'язково надано Томос про автокефалію.