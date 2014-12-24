Порошенко розчарований, що зміни до Конституції щодо судової реформи ще й досі не у нього на столі

Про це він заявив під час своєї промови на на засіданні Національної ради реформ, пише Українська правда

"Для повного перезавантаження судової системи нам потрібні будуть відповідні зміни до Конституції. Тим, що вони й досі не в мене на столі, я досить засмучений. Але наступного разу я пробачати цього вже не буду. Давайте прискоримо ці позиції", - зазначив Порошенко.

"Позаминулого тижня відбулася дискусія щодо змісту реформ і Рада з судової реформи вже пропонує, невідкладні зміни до чинного законодавства, які вже готові. Просив би, щоб ми сьогодні завершили процедуру узгодження, я підписав би проект і ми направили його до Верховної Ради, визначивши як невідкладний", - наголосив Порошенко.

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"Також просив би Голову Верховної Ради, представників коаліції приділити надзвичайно велику увагу цьому питанню, оскільки вдосконалення передбачають серйозно покращену процедуру добору та призначення суддів - зробити це виключно на конкурсній основі, максимально прозорим, визначити кваліфікаційні вимоги до суддів, значно розширити перелік підстав для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, зробити роботу судової гілки влади максимально прозорою", - попросив Порошенко.

"Тут і зараз нам важливо буде домовитись, що протягом січня ці проекти стануть законами і запрацюють", - додав він.