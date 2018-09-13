Політолог розкритикував дозвіл голосувати жителям ОРДЛО: це "суто московський винахід" і повернення "каруселей"

Експерт вважає, що постанова на перший погляд є демократичною, але це роздолля для адмінресурсу.

Постанову Центральної виборчої комісії, яка надає змогу голосувати на виборах зареєстрованим на непідконтрольних територіях Донбасу виборцям, можна порівняти з кремлівською технологією "мобільного та зручного виборця".

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"З одного боку, це супердемократія, але ж яке роздолля для адміністративного ресурсу… Це суто московський винахід, і це називається – досвід мобільного виборця. Він дозволяє насправді фальсифікувати велику кількість результатів, тому що завчасно готуються списки у декількох містах і людина спокійно приходить і показує свій паспорт. У нас їх багато. Це десь близько 300 тис. виборців точно. Ви уявляєте, що можна натворити, якщо ви можете голосувати як мінімум у двох областях?... Тобто, з одного боку ми ніби бачимо розширення демократії і хочемо, щоб люди, які зберегли зв’язок з Україною і лишились в Україні, мали право голосувати, а з іншого боку - ми потрапляємо під цю знамениту московську технологію мобільного і дуже зручного виборця, якого можна використовувати як хочете. Так що в мене дуже двояке ставлення до цього нововведення… Кремль свого часу придумав це для управління російськими виборами. Їх прямо так і називають – мобільні виборці. Раніше це називалось карусель", - сказав експерт.

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На думку Небоженка, Центрвиборчком до виборів залишиться у нинішньому складі.

"Цей винахід (постанова ЦВК - УНІАН) говорить тільки про те, що ЦВК не буде мінятись, і президент, Адміністрація президента зроблять усе, щоб ЦВК залишилась у старому складі, бо хтось же має скористатись паспортами донецьких виборців. Ось така печаль. З одного боку – демократія, а з іншого – маніпулювання демократією", - зауважив Небоженко.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Центральна виборча комісія спростила порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. Відповідно до постанови ЦВК, виборці, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях районів, міст, селищ і сіл, їхніх частин в Донецькій та Луганській областях, межі і перелік яких визначаються президентом України у порядку, передбаченому законом "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.