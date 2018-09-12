Жителі окупованого Донбасу зможуть проголосувати на виборах президента України - ЦВК

Виборча адреса на тимчасово окупованих територіях є не тільки у переселенців, але й у тих, хто проживає на окупованій території "ДНР" і "ЛНР".

На виборах президента і парламенту в наступному році проголосувати зможуть не тільки переселенці, але і жителі непідконтрольної частини Донецької і Луганської областей.

Це йдеться у роз'ясненні Центрвиборчкому виданню "Страна" після того, як ЦВК спростила процедуру голосування на виборах президента і парламенту для переселенців з Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що процедура, яка дає можливість проголосувати на виборах поза місцем своєї реєстрації описана у Додатку 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року №893.

Так, українець, взявши з собою паспорт, повинен піти в органи Державного реєстру виборців. Якщо він хоче проголосувати, наприклад, у Полтаві, звертатися потрібно в місцеве відділення Реєстру. Список адрес з розбивкою по областях і районах вказаний на сайті структури. Там громадянин повинен написати заяву. Таким зверненням людина просить тимчасово змінити місце його голосування. Також українець повинен додати документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. У випадку з переселенцями мова йде про довідку переселенця.

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Але постанова ЦВК від 5 вересня внесла поправку: додавати документи не потрібно.

"Виборці, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях районів, міст, селищ і сіл, їх частин в Донецькій і Луганській областях, межі та перелік яких визначаються Президентом України в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", можуть не докладати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування", - йдеться в документі.

Звертає на себе увагу, що виборча адреса на тимчасово окупованих територіях є не тільки у переселенців, але й у тих, хто проживає на окупованій території "ДНР" і "ЛНР". А якщо при поданні заяви в Реєстр перші не будуть показувати довідку переселенця, то відрізнити їх від других не буде можливим.

Цей момент підтвердили в ЦВК у своїй офіційній відповіді на запит "Страны". Так, видання запитало у ЦВК наступне: "Чи можуть мешканці Донецька, які не є переселенцями і постійно проживають у своєму місті, взяти участь у виборах президента, написавши заяву на зміну виборчої дільниці з Донецька на Маріуполь? Куди для цього потрібно звертатися?"

Відповідь ЦВК звучить наступним чином: "Так, зможуть, згідно з тим же Порядком тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. У місті Маріуполі вони зможуть звернутися у відділ ведення Державного реєстру виборців, на території якого знаходиться дільниця, де вони хочуть голосувати".

Також у ЦВК підтвердили, що ніяких інших документів, крім паспорта, брати з собою не потрібно. І уточнили, що звертатися з заявами до Реєстру ще рано.

Змінити виборчу адресу українці зможуть не раніше 31 грудня 2018 - дати початку виборчого процесу, але не пізніше, ніж за п'ять днів до голосування.

Раніше УНІАН повідомляв, що менше половини опитаних внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ), 41% мають намір брати участь у чергових президентських і парламентських виборах 2019 року.

Найпоширенішою причиною, по якій переселенці не мають наміру голосувати на майбутніх президентських і парламентських виборах, є переконання в тому, що вони, як внутрішньо переміщені особи не мають права голосувати на виборах (31%). Крім того, 24% повідомили, що не вірять у вибори або не довіряють владі, а 16% зазначили, що не знають, як голосувати в місці переміщення.