"Народний фронт" назвав політично вмотивованою підозру міністру інфраструктури Омеляну

В НФ вручення підозри Володимиру Омеляну пов'язали з початком виборчої кампанії в Україні.

У партії "Народний фронт" назвали політично вмотивованою вручення підозри в незаконному збагаченні міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну.

Заява НФ з цього приводу оприлюднена на сайті партії. Нижче наводимо повний текст заяви:

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"Ми створили антикорупційні органи, виділили мільярдні бюджети на них, і вважаємо, що боротьба з корупцією - один із пріоритетів державної політики.

"Народний фронт" вимагає не плутати боротьбу з корупцією із боротьбою з політичними опонентами та відмовитися від залучення антикорупційних органів у виборчий процес.

Відповідь на підозри лежить на поверхні - в Україні почалися вибори.

Сміхотворність так званих звинувачень стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна очевидна навіть для першокурсника юридичного факультету.

Зміст підозри, яка вручена члену Кабінету Міністрів, є свідченням того, що міністр - законослухняний громадянин. Політично вмотивоване слідство проти нього велося півтора роки. Міністр не вчинив жодного правопорушення за весь час його перебування на посаді: жодного факту лобіювання, жодного факту хабара, жодного факту конфлікту інтересів слідство за півтора роки не встановило, тому що їх немає.

"Народний фронт" переконаний, що право на боці міністра інфраструктури. І ця позиція буде захищатися всіма законними методами в судових інстанціях.

Так само ми переконані, що внесення завідомо порожньої і ущербної підозри переслідує політичну мету: з одного боку, дискредитації Уряду і міністра, а з іншого - потуги НАБУ зупинити падіння рівня довіри українців до новоствореного антикорупційного органу.

Наші сподівання, що створення цього органу буде мати на меті об’єктивне і неупереджене розслідування корупційних злочинів на кшталт мільярдів, виведених Януковичем та його поплічниками, - не справдилися.

Ми закликаємо керівництво НАБУ позбутися політичних амбіцій, припинити дискредитацію боротьби з корупцією, почистити власні ряди від політиканів, корупціонерів із посвідченнями детективів НАБУ та просто недолугих і некваліфікованих співробітників.

Також ми звертаємося до наших партнерів з країн Великої сімки із закликом дати об’єктивну оцінку ганебним сигналам політизації антикорупційних органів.

Нагадаємо, що фальшування справ згідно зі ст. 372 Кримінального кодексу України тягне за собою кримінальну відповідальність для осіб, причетних до притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності".

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 вересня 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що співробітники Національного антикорупційного бюро вручили йому підозру про ««незаконне збагачення» десять років тому, «користування або придбання» машини для брата і недекларування проживання в будинку упродовж двох тижнів у 2016 році».