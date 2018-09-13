"Мені ця посада остогидла до печінок": Омелян не збирається йти у відставку через розслідування НАБУ

"Я переконаний, що якщо я подам у відставку, і ця відставка буде підтримана Верховною Радою, то 99% цих публічних звинувачень зникне", - заявив він.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян не збирається йти у відставку із займаної посади у зв'язку з розслідуванням НАБУ про незаконне збагачення, користування або придбання машини для брата і недекларування проживання в будинку впродовж двох тижнів к 2016 році.

Про це повідомив міністр інфраструктури на брифінгу в міністерстві.

«Я дотримуюся європейської практики. Чесно, мені ця посада «остогидла» до печінок. Більш того, я переконаний, що якщо я подам у відставку, і ця відставка буде підтримана Верховною Радою, то 99% цих публічних звинувачень зникне. Але я такої радості на цьому етапі не зроблю. Хоча дуже багато людей були б раді», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру сьогодні, 13 вересня.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Зазначається, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян на своїй сторінці в Facebook написав, що співробітники Національного антикорупційного бюро вручили йому підозру про «незаконне збагачення» десять років тому, «користування або придбання» машини для брата і недекларування проживання в будинку упродовж двох тижнів у 2016 році».