Суд почав обирати запобіжний захід міністру інфраструктури Омеляну (онлайн-трансляція)

На початку судового засідання жодна зі сторін не заявила відводів.

Cолом’янський районний суд Києва почав розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному в незаконному збагаченні міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

Як передає кореспондент УНІАН, Омелян присутній у судовому засіданні.

На початку судового засідання жодна зі сторін не заявила відводів.

Клопотання розглядає суддя Ганна Сергієнко.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, користуванні або придбанні машини для брата та недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

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За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.