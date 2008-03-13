Ющенко пересилає Тимошенко до КС і призначить комісію по Черновецькому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий призначити комісію з розслідування фактів викладених 12 березня на засіданні уряду щодо діяльності мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і відсторонити його від виконання обов’язків голови Київської міської державної адміністрації на час роботи комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні українським журналістам у Брюсселі.

«Що стосується ситуації в Києві в цілому, я готовий призначити окрему комісію, яка б вивчила всі питання, які були озвучені при обговоренні цього питання на засіданні уряду», - сказав він.

Президент висловив думку, що така комісія мала б вивчити всі питання, що належать до повноважень міської влади. Зокрема, питання формування бюджету, створення робочих місць, залучення інвестицій тощо.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив готовність на тиждень чи два відсторонити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов’язків голови КМДА, щоб він не впливав на роботу цієї комісії.

Коментуючи звернення уряду до нього з проханням про відставку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Президент зазначив, що таке звернення не відповідає чинному законодавству України, зокрема в частині, згідно з якою головою КМДА є мер Києва, обраний на загальних місцевих виборах. «Хочеться – ідіть в Конституційний Суд», - сказав з цього приводу Президент.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що і досі не отримав рішення уряду щодо звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО .

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд, заслухавши звіт міжвідомчої робочої групи Кабміну з перевірки роботи КМДА, ухвалив рішення звернутися до Президента України з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Крім того, уряд ухвалив рішення звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання, що стосується рішення про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Раніше, 7 березня, Верховна Рада прийняла постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування фактів порушення Конституції України і законів України, ухвалення протиправних рішень Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і посадовцями органів місцевого самоврядування і виконавчої влади в м. Києві».

Сьогодні, 13 березня, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся з листом до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням відсторонити його від виконання обов`язків голови КМДА на 10 днів.