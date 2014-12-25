Військовим закупили "сучасну" оптику, яку виробляють в Одесі і Росії для мисливців-любителів - ЗМІ

Міжнародний напрямок в ATN Corporation очолює син Бориса Тимонькіна, оголошеного в розшук екс-заступника голови наглядової ради компанії СЕПЕК Сергія Курченка. Про це йдеться у сюжеті Дмитра Гнапа для «Слідство.Інфо», пишуть Наші гроші.

8 грудня «Укроборонпром» повідомив про те, що «Укрінмаш» підписав низку контрактів з ATN Corporation на постачання військового обладнання, зокрема, приладів нічного бачення та тепловізорів, для потреб СБУ, Нацгвардії та Міноборони.

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За даними «Слідства.Інфо», вказане обладнання насправді виробляє в Одесі на вул. Дальницькій ТОВ «ВП «Сфера». І незрозуміло, чи має ця продукція сертифікацію для військових потреб. Адже буквально торік керівник «Сфери» Анатолій Коровицький розповів місцевому виданню, що вони виробляють продукцію невійськового призначення. «Найбільш ходовим товаром є прилади нічного бачення «мейд ін Одеса». Особливо затребувані ці пристрої в Америці, де дуже популярне аматорське полювання», – заявив Коровицький.

Крім того, частину продукції, яку продає ATN Corporation, виробляють у Росії. Два роки тому керівник московської фірми «Сучасні Оптичні Технології» Олександр Путиловський на одному з російських інтернет-форумів заявив, що «ATN продає вироби, зроблені нашою компанією на їхнє замовлення».

На сайті ATN ціни на прилади: від 2 до 10 тисяч доларів за штуку. При цьому скільки їх закупила Україна і що пропонували натомість конкуренти – інформація засекречена.