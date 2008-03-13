Суд не призупиняв дії рішення з’їзду БЮТ

Голова Радивилівського райсуду Рівненщини Віталій КОХНО заявляє, що цей суд не розглядав питання щодо призупинення дії рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.

Про це В.КОХНО повідомив кореспондентові УНІАН.

За словами В.КОХНО, він не знає, звідки взялося таке повідомлення про судове рішення, адже «суд не вирішував такого питання взагалі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, перед початком засідання сесії Київради головний державний виконавець підрозділу примусового виконання рішень Головного управління юстиції у м.Києві Сергій КРАЙЧИНСЬКИЙ повідомив, що Радивилівський райсуд Рівненської області прийняв ухвалу, якою призупинив дію рішення з’їзду БЮТ від 2 червня 2007 року про дострокове припинення повноважень та відкликання ряду депутатів Київради.

Він повідомив, що зазначена ухвала суду була видана 7 березня. Згідно з цим документом, зупиняється дія рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.

Також ухвалою суду заборонено міській територіальній виборчій комісії та районним тервиборчкомам здійснювати будь-які дії щодо виконання рішення з’їзду БЮТ до вирішення справи по суті.

За словами секретаря Київради О.ДОВГОГО, ця ухвала прийнята на задоволення звернення до суду депутата Київради Андрія АНДРЮШКІНА.