Проведення місцевих виборів на Донбасі можливе лише після розгортання миротворчої місії - Волкер

Волкер наголошує, що якщо Росія проведете фейкові вибори на Донбасі, то це свідчитиме про порушення нею Мінських угод.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що проведення місцевих виборів на Донбасі для обрання законної влади можливе лише після розгортання у регіоні миротворчої місії ООН.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на конференції у Києві, коментуючи намір РФ провести фейкові вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Спецпредставник США наголосив, що проведення виборів на Донбасі без створення у регіоні відповідних безпекових умов стане "кроком назад" у урегулюванні ситуації за Мінськими угодами, а також суперечитиме цим домовленостям.

"Росія говорить, що вона підтримує виконання Мінських угод, але насправді проведення таких «виборів» стане свідченням, що вона робить протилежне", - наголосив Волкер.

При цьому він сказав, що підтримує проведення законних місцевих виборів для обрання законної місцевої влади, мерів, керівництва обласних адміністрацій.

"Такі вибори можуть відбутися, якщо буде безпека в регіоні, і цього можна досягнути завдяки розгортанню миротворчої місії під егідою ООН", - заявив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада призначено так звані «позачергові вибори голови «ДНР» та «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

7 вересня перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Москва йде на свідоме загострення ситуації на Донбасі, призначаючи «вибори» та зачищаючи поплічників.

У ЄС та США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.