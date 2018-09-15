США радять Україні продовжити закон про статус ОРДЛО, щоб зберегти санкції

При цьому спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер наголосив, що положення цього закону можна реалізувати тільки після деокупації Донбасу.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер закликав Верховну Раду продовжити чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на конференції у Києві.

"Україна добилася величезного прогресу. За останні чотири роки Україна відродила свою самобутність, те, що не було настільки очевидним раніше, й Україна у цьому процесі стала динамічною європейською країною", - наголосив Волкер.

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За його словами, Україна також внесла вклад у виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ухвалила закон про особливий порядок (місцевого самоврядування на Донбасі - УНІАН), вона ухвалила закон про амністію, вона готова провести місцеві вибори», - наголосив Волкер.

Він підкреслив, що українська влада не може впровадити «ці ідеї до того часу, доки території будуть окупованими».

"Ми маємо зосереджувати увагу, щоби території стали деокупованими", - наголосив Волкер.

За його словами, «дуже важливо, щоб Україна продовжила дію закону про особливий порядок», щоб не дати РФ можливості використати це проти України.

Волкер наголошує, що продовження чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі сприятиме збереженню санкцій ЄС проти Росії.

Він знову нагадав, що майже рік тому Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", схваленого у 2014 році.

Волкер наголосив, що надзвичайно важливо зберегти чинність "суворого режиму санкцій", запроваджених західними країнами через російську агресію.

"Як ви знаєте, думки багатьох людей в Європейському Союзі зводяться до того, що вони хотіли б скасувати санкції, навіть якщо Росія нічого не зробила для втілення її частини (Мінської) угоди...", - заявив Волкер.

"Стане важче підтримувати цей аргумент (збереження санкцій - УНІАН), зберігати в Європейському Союзі єдність, якщо вважатиметься, що Україна не виконує свою частину зобов'язань за Мінськими угодами", - зазначив Волкер.

Він наголосив, що в інтересах України продовжити чинність закону особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

За словами Волкера, Росія використає рішення України не продовжувати особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, як виправдання не виконувати свої зобов’язання, тому Україна не повинна давати РФ цей аргумент.

Також, на його переконання, продовження дії цього закону не погіршить для України поточну ситуацію в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України.

Даним законом ще на рік було продовжено чинність закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", що був ухвалений в 2014 році.

У жовтні 2018 року сплине термін дії цього закону.