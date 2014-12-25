Дипломати вимагають від Ложкіна інформувати громадськість про переговори в Мінську (документ)

Дипломати просять, враховуючи значний суспільно-політичний резонанс, пов’язаний з результатами засідань Трьохсторонньої контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна (так звані “мінські домовленості”) проінформувати громадськість як щодо деталей перемовин, так і щодо результатів та їх документального закріплення.

Так, в інформаційному запиті поставлені такі запитання:

Чи були надані повноваження делегації України на переговори у згаданому вище форматі?

Чи були оформлені, згідно з чинним законодавством, та затверджені відповідні директиви делегації України на переговори?

Читайте такожВатажок бойовиків "ДНР" заявив, що в Мінську домовилися про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"Чи був утворений та затверджений склад делегації України на вищезгадані переговори?

Чи був включений Р. Демченко до складу даної делегації України і хто саме приймав відповідне рішення?

Якщо інформація видання “Коммерсант” відповідає дійсності, (а вона не була спростована С.Лавровим під час інтерв’ю), просили б також повідомити, в якій саме якості Р.Демченко був присутній на переговорах в Мінську, і чи мав він належним чином оформлені повноваження для підписання документів, зокрема відповідного Протоколу, від імені України?

Враховуючи, що згадані “мінські домовленості” посадовцями Адміністрації Президента України презентуються в якості механізму імплементації Мирного плану Президента України П.Порошенка, були б вдячні за роз’яснення юридичного статусу відповідних протоколів згідно з діючим законодавством (міжнародний договір, угода, протокол тощо).