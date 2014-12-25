У Дніпропетровській області судять двох депутатів КПУ за сепаратизм

Обидва депутати – представники Комуністичної партії України, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

За даними прокуратури, встановлено, що чоловіки поширювали «агітаційні матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України». Крім того, як заявили в прокуратурі, за місцем їхнього проживання знайшли боєприпаси.

Водночас в обласній організації Комуністичної партії України заявили, що відкидають усі звинувачення й що «справа є політичним замовленням».

Читайте такожМіліція затримала два десятки учасників незаконного маршу комуністів у Харкові «Ми відкидаємо звинувачення, які їм інкримінують. Це все шито білими нитками. Під час обшуку були порушені процесуальні норми, у результаті в помешканні, де, зокрема, мешкають малолітні діти, було виявлено гранату. Щодо сепаратизму, розповсюдження агітаційної літератури, газети «Новоросія», то у нас є своя програма, свої газети, свої ЗМІ, по-друге, ми не підтримуємо ці погляди, який сенс нам поширювати газету, яка не відповідає нашим поглядам?» – сказав у коментарі Радіо Свобода секретар Дніпропетровського обкому КПУ Андрій Бондаренко.

Як поінформували в облорганізації КПУ, обидва обвинувачених депутати наразі перебувають в слідчому ізоляторі. Розгляд справи в суді по суді призначений на 13 січня 2015 року.