Україна вийшла на фінішну пряму до отримання автокефалії православної церкви - Порошенко

Президент зазначив, що єдина українська помісна православна церква - це саме те, що об'єднає країну.

Президент України Петро Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським.

Відеотрансляція зустрічі відбувалася на сторінці глави держави у Facebook.

“Українці сотні років молилися за те, щоби мати єдину українську помісну православну церкву. Господь почув наші молитви. Приємно, що ми спільно за останні три роки пройшли цей шлях і вийшли на фінішну пряму. Така церква стане символом об’єднання православної віри і української держави. Це ще один великий державотворчий фундамент для нашої країни", - наголосив президент.

Своєю чергою, екзархи Вселенського патріархату зазначили, що готові до плідної співпраці та вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.

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Крім того, екзархи передали Порошенку листа від Вселенського патріарха Варфоломія, в якому він привітав українців з вірою у процес, який приведе до духовного процвітання і незалежності України. Відповідь на звернення патріарха президент обіцяв надати до кінця сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію православній церкві в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

3 вересня президент України Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.