Білоруська церква підтримала надання автокефалії УПЦ і також має намір отримати її

Надання автокефалії УПЦ вплине і на БАПЦ, адже після визнання української церкви, наступною має бути білоруська.

Білоруська автокефальна православна церква підтримує надання томосу Українській православній церкві (УПЦ) і також має на меті офіційно отримати статус автокефалії.

Читайте такожВселенський патріарх Варфоломій заявив Кирилу про намір дати Україні автокефалію - УПЦ КП

Про це розказав першоієрарх Білоруської автокефальної православної церкви (БАПЦ), архієпископ Святослав Логін в інтерв’ю радіо Свобода. "Ми, звичайно, підтримуємо це рішення. Наша мета – також легалізуватися в Білорусі і офіційно отримати статус автокефалії", - сказав Логін про рішення Константинопольського патріархату надати УПЦ статус автокефальної.

"Історично ми маємо багатовікову православну традицію. У минулому столітті наша церква робила реальні кроки для того, щоб отримати автокефалію і щоб її визнали", - додав він.

Логін пояснив, що українська церква і білоруська в минулому мали єдину митрополію – церква в Білорусі починалася з Київської митрополії. "Пізніше це була Києво-Литовська митрополія з центром у Новогрудку – вона була знищена Московською церквою. І донині Москва робить все, щоб Українська і Білоруська церкви автокефалії не отримали", - розказав архієпископ.

Однак, за його словами, для того щоб білоруське православ'я отримало автокефальний статус, має бути бажання вірян і влади. Логін переконаний, що для того щоб держава була духовно незалежною, має бути незалежність церкви, тому держава в цій незалежності має бути зацікавлена.

"При нинішній владі процеси легалізації білоруської церкви в Білорусі, її подальше зростання і отримання автокефалії навряд чи можливі. Нинішня влада і економічно, і політично, і духовно підпорядковані Москві", - констатував він.

При цьому Логін висловив надію, що надання автокефалії УПЦ вплине і на БАПЦ, адже після визнання української церкви, наступною має бути білоруська.

Як повідомляв УНІАН, через ситуацію з наданням автокефалії УПЦКонстантинополем, патріарх Російської православної церкви Кирил припиняє згадувати патріарха Константинопольського Варфоломія за богослужінням. Крім того, РПЦ припиняє брати участь в структурах, де головує Константинопольський патріархат. На думку РПЦ, ситуація з томосом для України нібито є "небезпечною для світового православ'я".