За два роки Тумгоєв жодного разу не заявив про участь у добровольчому батальйоні на території України – генпрокурор

12 вересня Україна видала Росії уродженця Інгушетії Тумгоєва, який обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні.

За два роки екстрадиційної процедури уродженець Інгушетії Тимур Тумгоєв, якого 12 вересня було видано Росії, жодного разу не заявив про свою участь у добровольчому батальйоні на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Його адвокатами або його побратимами не було повідомлено жодного разу за два роки про ймовірну його участь у будь-якому добровольчому батальйоні або ЗСУ. До самого завершення дворічної епопеї екстрадиції ймовірного члена терористичної організації з території України жодних заяв про участь у тому чи іншому добровольчому батальйоні не надходило… Я вважаю, що два роки було достатньо для захисту, для колег і друзів, для самого Тумгоєва, щоб хоча б один раз відповісти на питання головуючого судді – чи бачить він якісь причини, які перешкоджають екстрадиції. Він завжди казав, що боїться за своє життя. Ця причина була скасована рішенням ЄСПЛ . Про іншу причину, як, наприклад, участь у добровольчих батальйонах, він жодного разу на суді не заявив. Тому для нас він був одним із людей, яких за кримінальною статтею розшукує міжнародна організація», - пояснив генпрокурор.

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Луценко також зазначив, що останнім часом, за даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в Україну заїжджає сотні кримінальних елементів, яких масово звільняють з російських тюрем з однією умовою – їхати в Україну і організовувати тут банди.

«Тому ми вважаємо за правильне екстрадувати їх назад до РФ. Перетворити Україну в накопичувач кримінальних елементів вважаю неприйнятним. Тримати тут російських кримінальних елементів ми не будемо», - наголосив генпрокурор.

Він також додав, що спроба деяких політиків, у контексті цієї справи, звинуватити ГПУ у співпраці з ФСБ є ганебною.

«Насправді, видача злочинців з України в Росію і з Росії відбувається і зараз. Приблизно сто осіб щороку з країни в країну… Спроба оголосити ГПУ органом, який співпрацює з ФСБ, є ганебною. Я повністю відкидаю ці звинувачення і закликаю людей просто увімкнути логіку. Два роки екстрадиційної процедури було досить, щоб встановити хоч один момент», - підкреслив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, біля Генпрокуратури близько 200 активістів проводили акцію, протестуючи проти екстрадиції до РФ добровольця Тумгоєва. Учасники мітингу вимагали звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і його заступника Євгенія Єніна.

За даними поліції, під час акції активісти розписали стіни будівлі ГПУ. Потім агресивно налаштовані учасники мітингу намагалися потрапити у приміщення, застосували газові балончики, в результаті виникла сутичка із працівниками поліції, у якій семеро правоохоронців постраждали.

За даними ГПУ, 12 вересня Україна видала Росії уродженця Інгушетії Тумгоєва, який обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні, яке структурно належало до угрупування «Ісламська держава» та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирійської Арабської Республіки.

У ГПУ наголосили, що екстрадиція відбулася з додержанням вимог українського законодавства та міжнародних договорів.