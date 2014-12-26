Бойовики "ДНР" заявляють про "націоналізацію" українських підприємств

Про це він заявив в інтерв'ю Донецькому агентству новин, передає РИА Новости.

"Глава ДНР Олександр Захарченко заявив, що підприємства, які раніше були в державній власності України, "де-факто вже націоналізовані"", - повідомляє агентство.

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За словами ватажка бойовиків "ДНР", там, де держвласність України була частковою, республіка буде виступати в якості партнера по бізнесу.