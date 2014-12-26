Бойовики "ДНР" заявляють про "націоналізацію" українських підприємств
07:49, 26 грудня 2014Політика
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Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що підприємства, які були в держвласності України, "де-факто вже націоналізовані".
REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю Донецькому агентству новин, передає РИА Новости.
"Глава ДНР Олександр Захарченко заявив, що підприємства, які раніше були в державній власності України, "де-факто вже націоналізовані"", - повідомляє агентство.
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За словами ватажка бойовиків "ДНР", там, де держвласність України була частковою, республіка буде виступати в якості партнера по бізнесу.
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