Захарченко навіть не червоніє: він особисто бачив, як Боїнг збивали вже два українські літаки
Ватажок бойовиків вже заявляє, що бачив власними очима, як було збито Боїнг.
Ватажок бойовиків терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявляє, що, виявляється, малайзійський Boeing збили українські літаки, і навіть є "десятки свідків" події, повідомляє РИА Новости.
"Я бачив, як це відбувалося. Було два літаки і був Boeing. Потім два літаки відлетіли, а Boeing впав. "ДНР" не збивала літак з двох причин. Перша - ми люди, а не звірі, а друга - технічних засобів таких немає", - заявив він.
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"Я бачив це на власні очі. Я проїжджав повз міста Шахтарськ. Якщо треба буде, то свідки, які бачили те ж саме - це не один десяток людей... Відразу зрозумів, що літак збили українські літаки. У нас немає авіації", - підкреслив він.
Як відомо, раніше прихильники російської влади заявляли про один український літак Су-25, який нібито збив "Боїнг". Зокрема, якийсь чоловік, який назвався українським дезертиром, назвав навіть нібито ім'я пілота цього штурмовика - Владислав Волошин. Але вчора це повідомлення було спростоване: капітан Військово-повітряних сил України Волошин, якого російські ЗМІ звинувачують у знищенні літака Малайзійських авіаліній «Боїнг-777», в день авіакатастрофи бойових польотів не здійснював.
Як повідомляв УНІАН, «Боїнг-777» було збито над Донецькою областю підтримуваними Росією бойовиками на висоті понад 10 тис. метрів. Спочатку бойовики вважали, що збили український Ан-26, про що поширили інформацію у соцмережах та на сепаратистських ЗМІ, однак коли виявилося, що літак пасажирський, ці повідомлення були видалені.
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Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак, імовірно, був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
Літак впав у районі Шахтарська в зоні, яка контролювалася бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.