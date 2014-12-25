Захарченко навіть не червоніє: він особисто бачив, як Боїнг збивали вже два українські літаки

Ватажок бойовиків терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявляє, що, виявляється, малайзійський Boeing збили українські літаки, і навіть є "десятки свідків" події, повідомляє РИА Новости.

"Я бачив, як це відбувалося. Було два літаки і був Boeing. Потім два літаки відлетіли, а Boeing впав. "ДНР" не збивала літак з двох причин. Перша - ми люди, а не звірі, а друга - технічних засобів таких немає", - заявив він.

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"Я бачив це на власні очі. Я проїжджав повз міста Шахтарськ. Якщо треба буде, то свідки, які бачили те ж саме - це не один десяток людей... Відразу зрозумів, що літак збили українські літаки. У нас немає авіації", - підкреслив він.

Як відомо, раніше прихильники російської влади заявляли про один український літак Су-25, який нібито збив "Боїнг". Зокрема, якийсь чоловік, який назвався українським дезертиром, назвав навіть нібито ім'я пілота цього штурмовика - Владислав Волошин. Але вчора це повідомлення було спростоване: капітан Військово-повітряних сил України Волошин, якого російські ЗМІ звинувачують у знищенні літака Малайзійських авіаліній «Боїнг-777», в день авіакатастрофи бойових польотів не здійснював.

Як повідомляв УНІАН, «Боїнг-777» було збито над Донецькою областю підтримуваними Росією бойовиками на висоті понад 10 тис. метрів. Спочатку бойовики вважали, що збили український Ан-26, про що поширили інформацію у соцмережах та на сепаратистських ЗМІ, однак коли виявилося, що літак пасажирський, ці повідомлення були видалені.

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Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак, імовірно, був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, яка контролювалася бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.