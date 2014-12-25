Бойовики перекинули на трасу біля Єнакієво радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1» - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«По трасі між Ясинуватою і Єнакієво відзначено перекидання до переднього краю російського радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1», призначеного для розвідки вогневих засобів противника», - повідомляє Тимчук.

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Тим часом, за інформацією ІС, у Луганську бандформування «Зоря» (підпорядковується особисто главі «ЛНР» Плотницькому) отримало поповнення з РФ - як живою силою, так і технікою.

«Зазначено прибуття 6-ти танків. Зафіксовано розквартирування в місті кількох підрозділів російських транспортних частин (у північній і східній частинах Луганська). Підрозділи мають у своєму складі транспортні засоби для перевезення важкої техніки», - повідомляє ІС.