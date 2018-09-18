ВР має намір повернути слідчим право без суду призначати експертизи у кримінальних провадженнях

Законопроектом передбачається, що експертиза проводиться за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності» (№8336).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 народних депутатів України.

На засіданні ВР народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко зазначив, що після прийняття парламентом правок до процесуальних кодексів зараз «кожна експертиза проводиться через постанову слідчого, погоджену з прокурором і затверджену ще й судом».

Читайте такожРада збільшила кількість членів ЦВК до 17 осіб

За його словами, це призводить до того, що через цю ускладнену процедуру люди не можуть похоронити рідних. Геращенко додав, що такі ж проблеми виникають з похованням людей, які загинули на фронті.

Законопроектом передбачається, що експертиза проводиться за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Проектом закону пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, перебачивши кримінальну відповідальність за втручання в діяльність судового експерта з метою перешкодити здійсненню ним судово-експертної діяльності, а також відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна, що належить судовому експерту.

Також вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими передбачено можливість здійснювати допит експерта лише на стадії судового розгляду, а також запровадивши можливість для слідчого, прокурора отримувати письмові роз’яснення висновку експерта.

Іншими змінами до КПК сторонам кримінального провадження надається право самостійно залучати експертів (в т.ч. на договірних умовах), за винятком обов’язку сторони обвинувачення звертатися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді у разі необхідності проведення почеркознавчої експертизи, лінгвістичної експертизи мовлення, експертизи відео-, звукозапису, економічної експертизи, товарознавчої експертизи (якщо вартість об’єкта товарознавчої експертизи у 200 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб), психіатричної експертизи.

Також проектом закону вносяться зміни до закону «Про судову експертизу», якими передбачено запровадження Єдиного державного реєстру судових експертиз та експертних досліджень.

Читайте такожРада висунула кандидатуру Сенцова на Нобелівську премію миру

У пояснювальній записці до законопроекту нагадується, що 15 березня 2018 року набули чинності зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів щодо зміни підстав для проведення експертизи, а також порядку залучення експертів. Відповідно до цих змін, було запроваджено повсюдний судовий контроль при призначенні експертиз в кримінальному провадженні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (№8490).

Закон спрямований на забезпечення неухильного дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування та посилення відповідальності правоохоронців за неналежне виконання покладених на них обов’язків під час досудового розслідування.