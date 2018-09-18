Слідчих і прокурорів зобов'язали виплачувати компенсацію за неправомірні дії під час розслідувань

Закон спрямований на забезпечення неухильного дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування та посилення відповідальності правоохоронців за неналежне виконання покладених на них обов’язків під час досудового розслідування.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (№8490).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував 321 народний депутат.

У пояснювальній записці сказано, що проект закону спрямований на забезпечення неухильного дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування та посилення відповідальності посадових осіб правоохоронних органів за неналежне виконання покладених на них обов’язків під час досудового розслідування.

На засіданні парламенту голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін зазначив, що вперше у законодавстві України передбачено, що держава може компенсувати шкоду потерпілому за допомогою «зворотної вимоги» до винних осіб.

За його словами, «такого в історії українського правосуддя не було», але ця норма діє в розвинутих європейських демократичних державах.

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За словами Кожем’якіна, якщо слідчий або прокурор під час проведення слідчих дій поводяться стосовно особи незаконно, то коли суд винесе рішення про компенсацію їй збитків, то платитиме не держава, а саме слідчий чи прокурор виплачуватимуть такі кошти.

У законі зазначено, що держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в їхніх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку, незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення.

Своєю чергою міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що даним законом передбачено, що підприємець може подати до суду скаргу, якщо слідчий повторно порушив кримінальну справу за тією самою фабулою, а також оскаржити неправомірну бездіяльність слідчого органу, якщо справа розглядається «більше одного року чи більш як 18 місяців і безпідставно не закривається».

За його словами, законом «створюється додатковий інструмент для захисту людини від незаконного кримінального переслідування - дається можливість притягнути конкретного «перевертня в погонах» до відповідальності, персональної майнової відповідальності за збитки, які він спричинив особі».

Петренко зазначив, що даним законом уряд продовжує створювати законодавчу базу із захисту підприємців, розпочату із закону про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків, який називають «маски-шоу стоп».

Також законом внесено зміни до статей 220, 284, 303, 309 Кримінального процесуального кодексу в частині надання права учасникам кримінального провадження заявляти клопотання слідчому, прокурору про закриття кримінального провадження, якщо існує не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення, відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Крім того, учасники кримінального провадження зможуть подавати клопотання про закриття кримінального провадження, яке слідчий, прокурор буде зобов’язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити за наявності відповідних підстав, а у разі відмови - оскаржити таке рішення до суду.

Змінами до статті 284 КПК передбачено можливість іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, звернутися до слідчого судді з клопотанням про закриття кримінального провадження, якщо закінчилися строки, встановлені для проведення досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

У пояснювальні записці до законопроекту сказано, що такі зміни дозволять запобігти випадкам безпідставного продовження строків досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому жодній особі не повідомлено про підозру, що призводить до завдання шкоди особам, які не є підозрюваними, однак стосовно яких фактично проводяться процесуальні дії.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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