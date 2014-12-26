Сили АТО знищили 11 бойовиків близько Лисичанська

"Бійці АТО на опорному пункті в районі Лисичанська виявили і знешкодили диверсійну групу супротивника", - повідомляє прес-центр.

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Диверсійно-розвідувальна група, у складі якої був снайпер, намагалася вночі підійти до позицій сил АТО. Проте українські військові вчасно помітили диверсантів і вогнем з автоматичної зброї загнали бойовиків на мінне поле.

Прес-центр АТО повідомляє, що один з диверсантів є громадянином Росії, а інші проходили підготовку в російських військових таборах.