Сили АТО знищили 11 бойовиків близько Лисичанська
16:22, 26 грудня 2014Політика
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Військовослужбовці сил АТО знищили 11 бойовиків і взяли в полон ще 2 біля Лисичанська Луганської області.
REUTERS
"Бійці АТО на опорному пункті в районі Лисичанська виявили і знешкодили диверсійну групу супротивника", - повідомляє прес-центр.
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Диверсійно-розвідувальна група, у складі якої був снайпер, намагалася вночі підійти до позицій сил АТО. Проте українські військові вчасно помітили диверсантів і вогнем з автоматичної зброї загнали бойовиків на мінне поле.
Прес-центр АТО повідомляє, що один з диверсантів є громадянином Росії, а інші проходили підготовку в російських військових таборах.
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