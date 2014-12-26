Російські військові і найманці витісняють з Донбасу "козаків" - ІС

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, в Алчевську і Перевальську організовано пункти з відправки російських «козаків» на територію РФ. «Перевезення «козаків» здійснюється групами на автобусах. Відзначається велика кількість «особистих речей» у тих, хто відбувають до Росії», - пише Тимчук.

Читайте такожБойовики "ЛНР" і "козаки" встановили в Антрациті двовладдя

Також, за даними ІО, в н.п. Красний Луч тривають роботи з розгортання «перевалочно-евакуаційного госпіталю» для російських найманців.

Тим часом «спецоперація» російсько-терористичних військ з пошуку і знешкодження «українських диверсантів» перемістилася з Горлівки до Єнакієвого. Вулиці міста посилено патрулюються, на блокпостах влаштовуються поголовні обшуки, відзначає Тимчук.