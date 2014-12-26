Порошенко призначив трьох заступників глави адміністрації президента

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента. "Усі новопризначені заступники протягом останніх місяців працювали у команді президента та виявили себе кваліфікованими спеціалістами. Те, що їм не доведеться витрачати час на входження в стан справ, — неабияка перевага", – зауважив глава адміністрації президента Борис Ложкін.

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Віталій Ковальчук на посаді першого заступника глави адміністрації відповідатиме за регіональну політику. Народний депутат VII та VIII скликань, до останнього часу працював заступником голови фракції "Блоку Петра Порошенка". На президентських виборах очолював штаб Петра Порошенка.

Ростислав Павленко в адміністрації президента відповідатиме за внутрішню політику. У липні 2014 року був призначений радником президента. Політолог, політик, викладач. Народний депутат VII скликання від партії УДАР, був головою підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності комітету з питань науки і освіти.

Андрій Таранов відповідатиме за роботу з правоохоронними органами. Генерал-майор (указом президента від 2004 року), кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня, нагрудних знаків СБУ "Хрест Доблесті" ІІ та І ступеня. Від вересня 2014 року працював першим заступником начальника департаменту контррозвідки СБУ.