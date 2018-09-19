У четвер програма "Гроші" розповість про те, як брат Ані Лорак заробляє на українській армії (відео)

Ексклюзивне розслідування програми "Гроші".

Запальні пісні в Росії і таємний бізнес в Україні. Як рідний брат скандальної співачки Ані Лорак заробляє на благодійній допомозі армії? Не пропустіть ексклюзивне розслідування у програмі "Гроші" у цей четвер о 21:30 на 1+1.

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Нагадаємо, опальна Ані Лорак активно гастролює і живе в Росії. Українська співачка, яка втекла до Москви, раптово згадала про Батьківщину, написавши на своїй сторінці в Instagram про рідне місто - Київ.

Трохираніше у Ані Лорак пройшов концерт в Сочі.