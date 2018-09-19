Суд арештував майно Омеляна

Засідання в Солом'янському райсуді Києва проходило в закритому режимі.

Солом'янський районний суд міста Києва за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наклав арешт на майно підозрюваного у незаконному збагаченні міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.

"Було сьогодні два засідання. Накладено арешт (на майно - УНІАН). Засідання проводилося в закритому судовому засіданні, тому більше нічого сказати не можу", - заявила вона.

При цьому Квітченко уточнила, що слідчий суддя Максим Вишняк розглядав два клопотання САП. Одне з них було задовольнив частково, а одне - повністю.

Разом з тим прес-секретар суду не зазначила, на яке саме майно накладено арешт.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, користуванні або придбанні машини для брата та недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

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За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите щодо нього за підозрою у незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабцями в підземних переходах" і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.

14 вересня Солом'янський районний суд м. Києва обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Згідно з рішенням, поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція "Народний фронт") Федір Бендюженко.

На Омеляна також покладено низку процесуальних обов'язків: прибуття за першою вимогою до детективів НАБУ; повідомлення детективів про зміну свого місця проживання чи роботи; утримання від спілкування зі свідками. При цьому міністру необхідно було здати на зберігання паспорти, зокрема, закордонний.