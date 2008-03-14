Польща підтримає ідею Франції в обмін на ЄС перспективу для України

Польща готова підтримати ідею Франції та Німеччини про створення в рамках ЄС Середземноморського союзу в обмін на відкриття перспективи членства в ЄС для України. Про це заявив у четвер прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у кулуарах саміту ЄС у Брюсселі. Він заявив, що очікує на підтримку польської пропозиції щодо України. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає передчасною перспективу вступу до ЄС для України. Вона вважає, що Україна поки недостатньо стабільна для цього. Як передає інформаційне агентство ДПА, сьогодні зранку Меркель і Туск планують обговорити українське питання.

Німецька хвиля