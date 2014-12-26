Лазоришинець звільнений з посади першого заступника міністра охорони здоров'я

Кабінет міністрів звільнив Василя Лазоришинця з посади першого заступника міністра охорони здоров'я, призначивши на цю посаду Олександру Павленко.

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