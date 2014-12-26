Лазоришинець звільнений з посади першого заступника міністра охорони здоров'я
18:14, 26 грудня 2014Політика
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Кабінет міністрів звільнив Василя Лазоришинця з посади першого заступника міністра охорони здоров'я, призначивши на цю посаду Олександру Павленко.
Лазоришинець звільнено з посади першого заступника міністра охорони здоров'я / www.youtube.com
Відповідні розпорядження, прийняті урядом 24 грудня, оприлюднені на сайті Кабміну, передає ZN.UA.
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Василь Лазоришинець виконував обов'язки міністра охорони здоров'я з початку жовтня, коли Кабмін відсторонив від посади міністра Олега Мусія.
Нагадаємо, 2 грудня міністром охорони здоров'я призначений Олександр Квіташвілі.
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