Лазоришинець звільнений з посади першого заступника міністра охорони здоров'я

18:14, 26 грудня 2014
Політика
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Кабінет міністрів звільнив Василя Лазоришинця з посади першого заступника міністра охорони здоров'я, призначивши на цю посаду Олександру Павленко.

Лазоришинец уволен с должности первого замминистра здравоохранения / www.youtube.com

Відповідні розпорядження, прийняті урядом 24 грудня, оприлюднені на сайті Кабміну, передає ZN.UA.

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Василь Лазоришинець виконував обов'язки міністра охорони здоров'я з початку жовтня, коли Кабмін відсторонив від посади міністра Олега Мусія.

Нагадаємо, 2 грудня міністром охорони здоров'я призначений Олександр Квіташвілі.

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