этот материал доступен на русском

Порошенко: процес надання українській церкві автокефалії виходить на фінішну пряму

12:32, 20 вересня 2018
Політика
857 0
Порошенко не знає, коли саме візьмуть томос і коли його привезуть у Київ / УНІАН

Президент України Петро Порошенко наголошує, що процес надання українській православній церкві томосу на автокефалію виходить на фінішну пряму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Екзархи Вселенського патріарха, відкинувши всі дипломатичні умовності, сказали мені, що процес надання автокефалії Україні виходить на фінішну пряму. Сказали це публічно. Хочу окремо наголосити, я не знаю, коли саме ухвалять томос і коли його привезуть до Києва. Але я точно впевнений, що колесо цієї історії ми з вами розкрутили так, що повернути назад його вже точно ніхто не зможе", - наголосив президент.

Читайте такожПорошенко розповів про "голубів миру із тінню двоголового орла"

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які зазначили, що готові до плідної співпраці та вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Послання Порошенка до Верховної Ради
Теги: #Порошенко#церква