Порошенко: процес надання українській церкві автокефалії виходить на фінішну пряму

Про це президенту сказали екзархи Вселенського патріарха.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що процес надання українській православній церкві томосу на автокефалію виходить на фінішну пряму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Екзархи Вселенського патріарха, відкинувши всі дипломатичні умовності, сказали мені, що процес надання автокефалії Україні виходить на фінішну пряму. Сказали це публічно. Хочу окремо наголосити, я не знаю, коли саме ухвалять томос і коли його привезуть до Києва. Але я точно впевнений, що колесо цієї історії ми з вами розкрутили так, що повернути назад його вже точно ніхто не зможе", - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які зазначили, що готові до плідної співпраці та вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.