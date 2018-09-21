Порушено справу про ймовірну помилковість екстрадиції Тумгоєва до Росії

Генпрокурор Юрій Луценко також ініціюватиме проведення наради з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим для обговорення питання про надання Державною міграційною службою України за спрощеною процедурою посвідок на постійне проживання іноземцям, які боронять незалежність України та займаються волонтерством на сході країни.

За фактом екстрадиції уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва до РФ відкрите кримінальне провадження.

Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, сьогодні до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України щодо перевірки обставин екстрадиції Тумгоєва до РФ та можливої наявності в діях службових осіб Генпрокуратури, СБУ, МВС і Державної міграційної служби ознак службової недбалості шляхом проведення досудового розслідування.

Також Сарган зазначила, що вчора генпрокурор Юрій Луценко провів зустріч із командиром 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрієм Червнем та командиром батальйону імені шейха Мансура Муслімом Чеберлоєвським. Приводом для зустрічі стала екстрадиція інгуша Тумгоєва до РФ.

"Генпрокурор запевнив, що за фактом екстрадиції Тумгоєва буде відкрите кримінальне провадження, в ході якого Генеральна інспекція ГПУ спільно з ГСУ СБУ проведе всебічне та об’єктивне розслідування щодо ймовірних правопорушень з боку працівників ГПУ, СБУ, МВС і ДМСУ", - сказано у дописі.

Також Сарган процитувала слова Луценка: «Якщо в результаті розслідування буде встановлено, що Тумгоєв захищав Україну на Донбасі, то той, хто знав і приховав даний факт під час екстрадиційної перевірки, має бути покараний в рамках кримінального провадження»

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Генеральний прокурор також зазначив, що ініціюватиме спільну нараду з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим для обговорення питання про надання Державною міграційною службою України за спрощеною процедурою посвідок на постійне проживання іноземцям, які боронять незалежність України та займаються волонтерством на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Україна за рішенням ГПУ видала Росії уродженця Інгушетії Тумгоєва, який обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні, що структурно належало до угрупування «Ісламська держава» та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирійської Арабської Республіки.

У ГПУ наголосили, що екстрадиція відбулася з додержанням вимог українського законодавства та міжнародних договорів.

Таке рішення обурило активістів та правозахисників, які заявили, що Тумгоєв як доброволець брав участь в АТО на Донбасі.

Також командир Української добровольчої армії Андрій Гергерт (псевдо "Червень") висловлював переконання, що Тумгоєва в РФ ліквідують, бо він є особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова.